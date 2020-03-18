أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود لصوت لبنان ان التعلّم عن بعد يفيد ولكن لا يفي بالغرض ولا يمكن ان يكون بديلا عن الحضور الجسدي ولاسيما ان التجربة لم تعمم بعد على كل المدارس الرسمية.
ولفت الى ان المجهود كبير وكل نصف ساعة تعلّم عن بعد تتطلب 3 ساعات تحضير.
عبود دعا وزير الاتصالات الى تغطية المناطق بالانترنت واكد الاصرار على اجراء الامتحانات الرسمية مع وجوب دراسة توقيتها لاننا لسنا مع اعطاء فادات.
من جهته، لفت رئيس رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور يوسف ضاهر عبر صوت لبنان الى اننا مع التعليم اونلاين ونطالب به منذ زمن شرط ان يكون اختياريّا لان هناك اكثر من 30 او 40% لا يملك امكانيات الاونلاين، فضلا عن ان التعليم المباشر ضروري جدا في بعض المواد.
واذ حيّا التجربة، شدّد ضاهر على انها مستحيلة في ظلّ مشكلة الانترنت وبطئه، مؤكدا الحاجة الى تساوي الفرص بين الطلاب.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | عبود: الامتحانات الرسمية قائمة.. وضاهر: لتساوي الفرص بين الطلاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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