لبنان | صحيفة: قرار الإفراج عن الفاخوري سياسي وأتى من أعلى المراجع بالدولة

كشفت مصادر سياسية رفيعة لصحيفة “الجريدة” الكويتية أن قرار الإفراج عن ​عامر الفاخوري​، الذي كان يعمل آمراً لسجن الخيام خلال فترة احتلال ​اسرائيل​ لجنوب لبنان، “قرار سياسي وأتى من أعلى المراجع في الدولة اللبنانية”

مشيرة الى ان “سفيرة ​الولايات المتحدة الأميركية​ الجديدة لدى لبنان ​دوروثي شيا​، انتهزت فرصة تقديمها أوراق اعتمادها إلى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ لتطلب منه بشكل مباشر رغبة الإدارة الأميركية الإفراج عن الفاخوري”.

ولفتت المصادر إلى أن السفيرة الأميركية طرحت أيضا خلال جولاتها البروتوكولية على رئيسي المجلس النيابي ​نبيه بري​ والحكومة ​حسان دياب​، مسألة استمرار توقيف الفاخوري، طالبة الإفراج الفوري عنه.

وذكرت أن “السفيرة شيا أخذت على عاتقها إعادة فتح ملف تسليم الفاخوري إلى واشنطن بناءً على توجيهات من الخارجية الأميركية”، لافتة الى انها “استكملت ما سبق أن بدأه وكيل الشؤون السياسية في ​وزارة الخارجية الأميركية​ من اتصالات ولقاءات خلال الاشهر الماضية وتحديدا اجتماع الثلاث ساعات مع رئيس التيار الوطني الحر النائب ​جبران باسيل​ في منزل الاخير”.

ورأت المصادر ان “​المحكمة العسكرية​ (المحسوب رئيسها على “الثنائي الشيعي”) لم تكن لتقدم على قرار خطير كهذا لو لم تأته إشارات أو إيحاءات معينة من ​حزب الله​ وكأنه أدار أذنه الطرشاء للموضوع”. وتابعت: “أتى البيان الذي اصدره حزب الله من قبيل رفع العتب ليس إلاّ لحفظ ماء وجهه امام جمهوره رغم اعتباره أن هذا اليوم هو يوم حزين، وأنه كان على القضاة أن يستقيلوا قبل أن يصدروا حكماً كهذا باسم الشعب اللبناني”.