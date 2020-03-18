لبنان | هذه المصارف ستفتح بعض فروعها اليوم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 مارس 2020 01:15 مساءً - مشاركة قرر عدد من المصارف فتح بعض فروعها اليوم وبحسب ما نشرت الاعلامية في قناة LBCI ليا فياض عبر حسابها على “تويتر” قرارت بعض المصارف التي أعلنت أنها ستسمر بالعمل وتلبية احتياجات جميع العملاء. وأعلن كل مصرف لائحة الفروع المعنية بالقرار مع استمرار خدمة الـ Call Center وتأمين السيولة عبر مكنات الـ ATM. والمصارف التي ستفتح أبوابها هي التالية: – بنك بيروت – بنك لبنان والمهجر – بنك الاعتماد اللبناني Advertisements – بنك سوسيته جنرال – بنك عوده – البنك اللبناني الفرنسي – ساردار بنك – بنك الموارد – بنك بيبلوس

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