لبنان | قرار يمنع الفاخوري من السفر

قرّر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر منع عامر الفاخوري من السفر خارج الاراضي اللبنانية جوا وبحرا وبرا لمدة شهرين، وإبلاغ دوائر الامن العام نسخة عن القرار لتعميمها والعمل بمقتضاها، كما إبلاغ نسخة عن القرار من قاضي التحقيق الأول في بيروت حيث الدعوى المنقولة وذلك بواسطة النيابة العامة المختصة.

ومما جاء في متن الدعوى: “تقدّم السادة سهى بشارة وجهاد عواضة ورفاقهما بوكالة المحامين حسن بزي وهيثم عزو بـاستدعاء يرمي الى منع عامر الياس الفاخوري من السفر خارج الاراضي الللبنانية، وأدلوا بأن المطلوب منع سفره ملاحق بجرائم القتل والتعذيب للمعتقلين في سجن الخيام عندما كان آمرا للسجن المذكور وذلك بموجب شكوى امام قاضي التحقيق الاول في النبطية نقلت الى قضاء التحقيق في بيروت لدواع امنية ويوجد خشية من سفره خارج الاراضي اللبنانيةمما يفقدهم حقهم في ملاحقته وجزائياً”.

وكان مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان الخوري، قد ميّز الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة أمس الاثنين، والذي قضى بكفِّ التعقبات عن العميل عامر الفاخوري.

وطلب من محكمة التمييز العسكرية نقض الحكم واصدار مذكرة توقيف بحقه واعادة محاكمته من جديد بالجرائم المنسوبة اليه وهي خطف وتعذيب وحجز حرية مواطنين لبنانيين داخل معتقل الخيام وقتل ومحاولة قتل آخرين.

وقد سجل طلب التمييز صباح اليوم في قلم محكمة التمييز العسكرية.