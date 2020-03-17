افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بان مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان الخوري، ميز الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة أمس، والذي قضى بكف التعقبات عن العميل عامر الفاخوري.
وطلب من محكمة التمييز العسكرية نقض الحكم واصدار مذكرة توقيف بحقه واعادة محاكمته من جديد بالجرائم المنسوبة اليه وهي خطف وتعذيب وحجز حرية مواطنين لبنانيين داخل معتقل الخيام وقتل ومحاولة قتل آخرين. وقد سجل طلب التمييز صباح اليوم في قلم محكمة التمييز العسكرية”.
وأفادت مصادر مطلعة أن المتهم عامر الفاخوري غادر المستشفى بعد قرار اطلاقه الا أنه لم يغادر الأراضي اللبنانية حتى اللحظة, وذكرت معلومات أنه توجه إلى مقر السفارة الأميركية في عوكر.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الخوري طلب نقض الحكم واصدار مذكرة توقيف بحق العميل الفاخوري.. والأخير غادر إلى عوكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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