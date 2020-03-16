لبنان | شهادة من امام مستشفى الحريري: “الدولة كذابة ومش مزبوط انو في كذا مركز عم يعمل الفحص”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 مارس 2020 10:14 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 مارس 2020 10:14 مساءً - مشاركة

كتبت الصحافية فيفيان عقيقي في حسابها الخاص عبر موقع فيسبوك:

“اليوم بالنطرة برفيق الحريري لنعمل فحص الكورونا في عسكري من المطار واقف ناطر دوره، قال هني بالمطار عم يقشطوا العالم الهاند جيل والمعقّمات ليستعملوها لان المديرية ما عم تأمنلن.

باول الشهر كنت مسافرة، ع مطار بيروت قشطوني المعقّمات اللي معي وقعدوا يتمسخروا عليّ لان اعترضت، ورجعت ب٦ الشهر والاجراءات كانت نفسها بالمطار.

من مبارح بلش عندي حرارة ووجع راس ووجع بعضلات جسمي وسعلة بس مش قوية. نزلت ع رفيق الحريري والي من ١١ الصبح ناطرة ليعملولي الفحص ولهلق حرارتي ما اخدوها حتى، لان ببساطة الدولة كذابة ومش مزبوط انو في كذا مركز عم يعمل الفحص”.

في بس الحريري والاميركية وكل الضغط عليون. لان باتصال باوتيل ديو والروم ورزق قالولي ما فتحوا بعد ليعملوا فحوص الكورونا.

واكتر من هيك في مصاب بالكورونا مثبت موقفينو بالكولوار مع الكل.

ع صحة السلامة طز باجراءاتكم كلها، وبالتعبئة العامة، منيح الممرضين والممرضات والاطباء قابلين يقوموا بهل مهمة الخطيرة بظل هيك اجراءات من الدولة.