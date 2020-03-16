لبنان | شبيب لأهالي بيروت: لالتزام المنازل ووقف العمل في المؤسسات

بناء على القرار رقم ١ تاريخ 15/3/2020 الصادر عن مجلس الوزراء بموجب المحضر رقم ١١ والمتعلق بإعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، صدر عن محافظ بيروت القاضي زياد شبيب القرار رقم ٩١٤/ب، والذي قضى بما يلي:

– الطلب من المواطنين والمقيمين في مدينة بيروت التزام منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى، ومنع التجمعات بأشكالها كافة في الأماكن العامة والخاصة.

– الطلب من الشركات والمؤسسات الخاصة والمحال التجارية على اختلاف أنواعها والمهن الحرة التوقف عنالعمل، مع مراعاة حالات الضرورة القصوى التي يتم تقديرها في كل حالة على حدة.

– يستثنى من ذلك المطاحن والافران وكل ما يرتبط بتصنيع وتخزين وبيع المواد الغذائية وغيرها من المواد الاستهلاكية الاساسية والمنتجات الزراعية والمواد الأولية اللازمة لها، الشركات والمؤسسات العاملة في مجالنقل البضائع جوا وبرا وبحرا.

– يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه وحتى منتصف ليل ٢٩ آذار الجاري.

وقد كلف المحافظ شبيب شرطة بيروت مراقبة تنفيذ مضمون القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.