لبنان | بالفيديو: أثناء البث المباشر عند نقطة المصنع الحدودي مع سوريا.. إغماء مراسلة الجديد راشيل حسيني

انتشر مقطع فيديو لمراسلة قناة الجديد “راشيل الحسيني” من امام نقطة المصنع الحدودية مع سوريا، وقد أغمي عليها خلال رسالتها الصباحية أثناء البث المباشر.

وعلى الفور تم طلب سيّارة إسعاف لنقل راشيل الحسيني من نقطة المصنع الحدوديّة إلى إحدى المستشفيات وتبيّن أن حرارتها مرتفعة. والآن بانتظار إخضاعها لفحص “كورونا” كإجراء احترازي.

وكانت راشيل الحسيني تنقل رسالتها الصباحية من امام نقطة المصنع الحدودية عن قرار الحكومة بإقفال الحدود البرية تنفيذا لحالة التعبئة العامة التي أقرت أمس الأحد بعد اجتماع لمجلس الوزراء.

وتوجهت الحسيني لكل من كان بجانبها وللقوى الامنية بالقول: زيحو هلق بعديكن”، وإثر ذلك تم طلب الإسعاف لنقلها الى المستشفى.

ويشار إلى أن “الوكالة الوطنية للاعلام” قد نقلت عن مصادر طبية في وزارة الصحية قولها بأن عدد الحالات المثبتة بفيروس كورونا في لبنان، بلغ حتى اليوم الاثنين 109.

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وناشدت الوزارة المواطنين التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن الجهات المعنية والتزام المنزل، إلا عند الضرورة القصوى.

ويذكر أن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، قد أعلن أمس الأحد، التعبئة العامة وحالة الطوارىء الصحية، لمواجهة فيروس “كورونا”.

وعقب انتهاء اجتماع للمجلس، في القصر الجمهوري بالعاصمة بيروت، قال الأمين العام للمجلس، اللواء الركن محمود الأسمر: “نعلن التعبئة العامة مع ما تستلزمه من خطط وأحكام خاصة، وطُلب من الإدارات العامة والأجهزة متابعة الوضع، الذي يستدعي حالة طوارئ صحية”.

وأضاف الأسمر أن رئيس البلاد، ميشال عون، اعتبر أن “الحالة أصبحت تؤلف حالة طوارئ، فيما رأى رئيس الحكومة حسان دياب، أن الوضع القائم بات يستدعي خطوات أكثر شمولية”.