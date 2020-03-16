لبنان | خطة للتعليم عن بُعد لا يعوقها بطء الإنترنت

وضع “المركز التربوي للبحوث والإنماء” خطة للتعليم عن البعد، تأخذ بالاعتبار بطء سرعة الانترنت في لبنان، فتستعيض عنها بحصص تلفزيونية.

والخطة، تعتمد على الاستخدام المتدرج للتكنولوجيا، آخذة بعين الاعتبار أن عددًا من الطلاب والمعلمين ليس لديهم تواصل مباشر وسريع بالإنترنت، وسيتم الوصول إليهم من خلال قناة/أقنية تلفزيونية، وتسعى الى توفير وصول مجاني الى مواقع التعلم الالكتروني من خلال أي هاتف محمول أو اشتراك في الانترنت.

وأطلق المركز على الخطة اسم “خطة استجابة وطنية لتطبيق التعليم الالكتروني عن بعد”، وذلك لدعم جهود وزارة التربية والمدارس الرسمية والخاصة بهدف استكمال العام الدراسي بأقل ضررٍ ممكنٍ.

وتركز الخطّة المتعددة المستويات والوسائل على ضرورة الوصول لجميع المتعلمين وإتاحة الموارد التربوية للجميع بوسائل متعددة، خاصّة من خلال التلفزيون والانترنت. وسيقوم المركز بعرض الخطّة على وزير التربية لنيل دعمه وموافقته على انطلاقها، على ان يبدأ تقديم المواد والخدمات التعليمية خلال أيّام من تاريخ بدء تطبيق الخطّة.

Advertisements

وتتضمن الخطة المحتوى الالكتروني الهادف الى توفير المواد الأساسيّة في المنهج، والاستعانة بخبرة أفضل المعلمين في شرحها وايصالها للطالب، إمّا الكترونيًا أو من خلال قناة تلفزيونية.

ويتألف المحتوى المسجّل والالكتروني من حصص تعليميّة-تعلّميّة قصيرة مسجلة لكافة مواد صفوف الشهادة الرسميّة، ومكتبة رقميّة تتضمن دروساً الكترونية تفاعلية عالمية.

ويتم تقديم المحتوى الإلكتروني عبر البثّ التّلفزيوني الذي يبثّ الحصص المسجّلة من خلال التلفزيون بهدف الوصول الى المتعلمين والمعلمين الذين لا يمكنهم التواصل عبر الانترنت بشكلٍ دائمٍ وبسرعةٍ كافيةٍ مما يجعل التفاعل مع المحتوى من خلال الانترنت مسألة صعبة أو غير متوفرة. فضلاً عن اجراءات أخرى بينها متابعة وإدارة متزامنة للبيانات والتّواصل المباشر، حيث يتاح للمعلمين تقديم دروس إلكترونية مسجّلة تبثّ في أوقاتٍ محدّدةٍ أو مباشرة ومتزامنة مع طلابهم بشكلٍ يوميّ وفي أي وقتٍ يريدون، من خلال عددٍ من البرمجيّات المتخصّصة.