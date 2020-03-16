لبنان | توقعات الطقس.. منخفض جوي ممطر وبارد بدءاً من غد حتى نهاية الأسبوع

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 مارس 2020 01:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 مارس 2020 01:15 مساءً - مشاركة

يؤثر طقس مستقر على لبنان اليوم ليصل لاحقاً منخفض جوي ممطر وبارد بدءًا من ظهر غد الثلاثاء وقد يستمر طيلة الأسبوع.

ويتوقع أن تتساقط امطار متفاوتة بين يوم وآخر مع رياح قوية وانخفاض كبير بدرجات الحرارة لتصبح ما دون معدلاتها الموسمية بالإضافة إلى تساقط الثلوج لتلامس أحيانًا ١٠٠٠م – ١١٠٠م وبعض مناطق البقاع.

الطقس المتوقع في لبنان:

– الاثنين : طقس مستقر ومشمس مع بعض السحب العالية مع استقرار الحرارة، مغبر قليلًا.

– الثلاثاء: منخفض جوي يؤثر على لبنان ويتحول معه الطقس تدريجيًا إلى غير مستقر مع أمطار رعدية غزيرة أحيانا فيما تتساقط الثلوج ليلًا على 1400م , رياح نشطة.

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– الأربعاء: طقس غير مستقر وبارد مع انخفاض الحرارة وممطر مع تساقط الثلوج على 1100م وبعض مناطق البقاع، رياح نشطة.

– الخميس: طقس غير مستقر وبارد وممطر أحيانًا فيما تتساقط الثلوج على 1000م إلى 1100م وبعض مناطق البقاع، رياح نشطة.

– الجمعة: طقس غير مستقر وبارد، ممطر أحيانًا فيما تتساقط الثلوج على 1000م إلى 1100م وبعض مناطق البقاع.

– الحرارة ساحلاً بين ١٤ و ٢١ درجة فيما بقاعا تسجل بين ٥ إلى ١٥ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٨ و ١٤ درجة

– الرياح جنوبية غربية ٢٠كم/س

– الرطوبة ٧٥٪

– الضغط الجوي ١٠١٤ hpa

– الرؤية متوسطة

– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة