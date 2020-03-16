لبنان | نظرا للظروف الصحية العامة.. إقفال في بيروت تنفيذاً لخطة الطوارئ وخطوات احترازية في البرلمان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 مارس 2020 01:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 مارس 2020 01:15 مساءً - مشاركة

سيّرت القوى الأمنية دوريات في الطريق الجديدة والكولا والبربير، ومعظم شوارع العاصمة، وطلبت من أصحاب المحال الاقفال التام، تنفيذا لخطة الطوارئ التي اقرتها الحكومة امس الأحد.

ولوحظ ان عددا قليلا من المحال، كان قد فتح صباحا وسرعان ما اقفل، بعد تبليغ من سريات قوى الأمن الداخلي.

كما تعمد بلدية بيروت إلى رش المبيدات والمعقمات في الشوارع الداخلية في منطقة طريق الجديدة ومحيطها.

من جهة اخرى صدر عن الامانة لمجلس النواب ما يلي :

نظرا للظروف الصحية العامة ومن باب الحرص الكامل على السادة النواب وزوارهم وبناء على توجيهات دولة الرئيس تقرر ما يلي :

١- تأجيل اجتماع الاربعاء المقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة .

٢- تأجيل اجتماعات اللجان على اختلافها لمدة اسبوع من تاريخه

٣- اغلاق مبنى مكاتب السادة النواب لاجراء عملية التعقيم اللازمة للمبنى وذلك لمدة اسبوع من تاريخه .