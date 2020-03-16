لبنان | ابن وزير سابق مصاب بـ “كورونا” وحاول الهروب.. من هو؟

أشارت مصادر إعلامية إلى أنّ نجل وزير سابق عانى من عوارض فيروس “كورونا”، ودخل الى مستشفى رفيق الحريري الجامعي لإجراء الفحوصات اللازمة، فطُّلب منه البقاء بالحجر الى حين صدور نتائج الفحوصات.
وحين حاول نجل الوزير السابق الهروب، منعه عن ذلك رجلا أمن وممرّض، وقد احتكّ بهم أثناء محاولة صدّه.
وتشير المعلومات الى أنّ نتائج الفحوصات أتت إيجابيّة، ما يعني أنّ نجل الوزير السابق مصاب بالفيروس، ويُخشى من أن يكون نقل العدوى الى من احتكّ بهم داخل المستشفى أثناء محاولة الفرار.
و انطلقت شائعات طاولت عدداً من الوزراء السابقين.إلى أن كشفت mtv عن اسم نجل الوزير السابق المصاب بالفيروس، وهو خليل ابن الوزير السابق ابراهيم شمس الدين.
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