لبنان | جمعية المصارف: المصارف ستقفل ابوابها حتّى 29 آذار.. وهذه الخدمات التي ستتوفر خلال الاقفال

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مارس 2020 10:14 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مارس 2020 10:14 مساءً - مشاركة

أعلنت جمعية المصارف في بيانٍ، أنه “انسجامًا مع قرار مجلس الوزراء بإعلان حالة الطوارئ العامة في البلاد نعلن أن المصارف سوف تقفل أبوابها مؤقتا لغاية 29 اذار 2020”.

ولفتت الجمعية الى أنها ستوفر لعملاء المصارف الخدمات المصرفية الأساسية، كخدمة السحب النقدي بالليرة اللبنانية من أجهزة الصرف الآلي، وخدمة بطاقات الدفع كافة وفق ما هو معتمد حاليا، وتأمين الرواتب الموظنة وتأمين سحب الرواتب عبر الصراف الآلي، وتأمين الاموال النقدية بالليرة اللبنانية للشركات والمؤسسات الاقتصادية من أجل تغطية الرواتب، وغيرها.

وأكد الرئيس ميشال عون اليوم الأحد، أنه لن يتهاون مطلقا لتأمين الحماية اللازمة لأي مواطن ومقيم من فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وأضاف “تم اتخاذ تدابير مشددة من أجل مكافحة كورونا، مبينا أنه الإجراءات ستعلن قريبًا”.

وصرح بأن التدابير المتخذة كانت سريعة وأن لبنان كان سباقا في اتخاذها بالمقارنة مع دول أخرى، حيث قال: “لقد كانت التدابير المتخذة وسرعة إنجازها على المستويين العام والخاص، وسط ظروف اقتصادية ومالية هي في غاية التعقيد”.

وأوضح الرئيس عون أنه وفي الأسابيع الماضية لم يختلفوا مطلقا عن المواجهة، مبينا أن مختلف القطاعات الصحية تجندت للوقاية من فيروس الكورونا.