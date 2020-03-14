لبنان | بالفيديو: بعد إصابته بفيروس كورونا.. شادي يكشف مصدر الفيروس ويروي ما حصل معه

تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن لبناني مصاب بفيروس “كورونا” يروي فيه تفاصيل ما حصل معه ومن أين التقط العدوى وكيف تصرّف بمسؤولية بعد اصابته.

وقال المواطن الذي يدعى شادي أشقر وهو من سكان مدينة جونيه، أنه كان بزيارة إلى صديق يعاني من سعال شديد تبيّن لاحقا ومن خلال الفحوصات انه مصاب بفيروس “كورونا”، مشيرا الى انه فور معرفته بالخبر، عزل شادي نفسه وأجرى وعائلته وبعض الموظفين لديه الفحوصات اللازمة والتي تبيّن بنتيجتها اصابته بالفيروس فيما نجت عائلته ومن اختلط به من هذا الوباء.

لكن الملفت في الامر ان شادي لا يعاني من أي عوارض صحية تشير إلى اصابته بالفيروس، وأكّد في ختام الفيديو ان العاملين لديه في السوبرماركت سيعملون على تعقيم المكان بالكامل.