لبنان | قرار بوقف العمل في المؤسسات العاملة ضمن محافظة عكار

أصدر محافظ عكار المحامي عماد اللبكي قرارا قضى بوقف العمل في شكل موقت ولمدة اسبوعين من تاريخه، في المؤسسات العاملة ضمن المحافظة، استنادا لمقررات لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا الخاصة بالامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع، واستنادا للقرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، ولضرورات السلامة العامة.

وتضمن القرار:

وقف العمل ولمدة أسبوعين في المؤسسات الوارد ذكرها في المادة الثانية مهما كان وضعها القانوني دون استثناء، تحت طائلة إقفال المؤسسات التي لا تلتزم وقف العمل. والمؤسسات الواجب إقفالها هي: صالات ألعاب التسلية على انواعها (فليبر، الورق، بيبي فوت، كمبيوتر وغيرها)، صالات الافراح والمناسبات، صالات لعب الاطفال داخل المجمعات والمراكز التجارية او خارجها، المقاهي والمطاعم، مدن الملاهي على انواعها، الملاعب على انواعها المكشوفة والمغلقة والحدائق العامة، مراكز الاندية الرياضية،الصالات والمحال والاكشاك التي تقدم النراجيل او توزعها، منع تدخين النراجيل في أي مكان عام.

Advertisements

كما، تضمن القرار أيضا: إيقاف المناسبات الاجتماعية وإلغاء الحفلات والسهرات والمؤتمرات والاجتماعات على انواعها.

وشدد القرار على ضرورة التزام المؤسسات المشار اليها بمضمون القرار، تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية في حقها، وصولا الى سحب الترخيص والغائه، لما لهذا التقصير من تداعيات خطيرة على الامن الصحي في البلاد.

ويعمل بهذا القرار فور صدوره وتكلف قيادة منطقة لبنان الشمالي في قوى الامن الداخلي والبلديات واتحادات البلديات تنفيذ هذا القرار.