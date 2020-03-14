لبنان | الحكومة تربط قرار إعلان حال الطوارئ بتفشي “كورونا” أكثر وإرتفاع عدد المصابين

أفادت مصادر مواكبة لإجتماع مجلس الوزراء المصغر الذي إنعقد في السراي الحكومي بحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء المختصين، عبر “الأنباء” أن هذا اللقاء كان مخصصاً لمواكبة تطور فيروس “كورونا” والإطلاع على تنفيذ الإجراءات التي إتخذها مجلس الوزراء يوم الخميس، وبالأخص لجهة الإلتزام بإقفال المطاعم والمقاهي والملاهي وجميع المؤسسات السياحية.

كما توقف الاجتماع عند “الجمود الظاهر بحركة الأسواق وخلو الشوارع من المارة ومن زحمة السير التي كانت تشهدها شوارع العاصمة في الأيام العادية”، فرأى في ذلك “دليلاً على التقيد بالإجراءات المتخذة للمحافظة على السلامة العامة”.

لكن المصادر أشارت إلى أن لا قرار حتى الآن بإعلان الحكومة حال طوارئ عامة في البلاد، وربطت ذلك “بحال تفشي الوباء أكثر وإرتفاع حالات المصابين”، فعندها “لن تتردد الحكومة بإعلانها وإلزام المواطنين منازلهم”، وهو الأمر المستهجن حيث يفترض أن تسبق حال الطوارئ حصول الكارثة لكي تتفاداها، وهو ما لم تقتنع ابحكومة به بعد.

الى ذلك أوضحت مصادر الاجتماع الوزاري أن المستشفيات الحكومية التي يتم تجهيزها في المناطق ستكون جاهزة لإستقبال المرضى والمصابين بعد عشرة أيام أو أسبوعين على أبعد تقدير.