لبنان | هلعٌ بين المسافرين على طائرة “ميدل إيست” التي كانت قادمة من تركيا

أصيب المسافرون على طائرة تابعة لشركة “طيران الشرق الأوسط” بالهلع والخوف، خلال الرحلة القادمة من تركيا إلى لبنان، ليل أمس، وذلك بسبب عدم تمكّن قائد الطائرة من الهبوط في “مطار رفيق الحريري الدولي” – بيروت.

وبحسب ما علم “لبنان 24″، فقد تزامن موعد وصول رحلة “الميدل إيست” التي تحمل الرقم ME268 من اسطنبول في تركيا إلى لبنان، مع اشتداد قوّة الرياح بسبب العاصفة التي تضرب لبنان.

وحاول قائد الطائرة الهبوط مرتَيْن، إلا أنّه لم يفلح ليعود بالطائرة إلى دولة قبرص حتّى فجر اليوم الجمعة، حيث عاد بها إلى لبنان عند الساعة الرابعة فجراً.

وتساءل المسافرون عن سبب عدم إلغاء الرحلة وتأجيلها على الرغم من الظروف المناخية الصعبة.