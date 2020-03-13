لبنان | طيران الشرق الأوسط تعدل على جدول رحلاتها.. وإغلاق الحدود البريّة مع سوريا بدءاً من فجر الإثنين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 مارس 2020 07:14 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 مارس 2020 07:14 مساءً - مشاركة

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية إجراء تعديل على جدول رحلاتها إستناداً إلى تعليمات السلطات المعنية المتعلقة بانتشار وباء كورونا COVID-19 وفق ما يلي:

– الرحلات الملغاة من قبل السلطات اللبنانية (اعتباراً من ١٧/ ٠٣/ ٢٠٢٠ لغاية ٢٣ / ٠٣ / ٢٠٢٠): مدريد – باريس – لندن – فرانكفورت – روما – ميلانو – القاهرة – بغداد – إربيل – البصرة – النجف.

– الرحلات الملغاة من قبل سلطات الدول الأخرى: جدة – الرياض – الكويت – الدمام – عمان – الدوحة.

– الرحلات المجدولة التي لم يطرأ عليها أي تعديل : جنيف – بروكسيل – كوبنهاغن – يريفان – اسطنبول – اثينا – لارنكا – دبي – أبو ظبي – لاغوس – أكرا – أبيدجان.

في ظل هذه الظروف الإستثنائية، تؤكد الشركة أنه باستطاعة جميع الركاب الكرام الذين يرغبون بتعديل أو إلغاء حجوزاتهم على متن رحلاتها بسبب الإجراءات المتخذة، إعادة جدولة – إلغاء رحلاتهم دون دفع أية غرامات إضافية وذلك لغاية 30 نيسان 2020.

ومن ناخية أخرى أفادت معلومات صحافية عن توجّه إلى إغلاق الحدود البريّة مع سوريا بدءاً من فجر الإثنين للداخلين والخارجين، ضمن الإجراءات الوقائيّة من انتشار فيروس “كورونا”.