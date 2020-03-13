كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن “مجموع الحالات المصابة بفيروس كورونا والمثبتة مخبرياً 77 حالة بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى.”
وأشارت وزارة الصحة، الى أنه تم “تشخيص حالة من العاملين لدينا في الادارة المركزية، والتقطت العدوى من أحد اقربائها المشخصين وتقوم الوزارة باتباع الاجراءات اللازمة”.
ويذكر انه تم أيضاً تشخيص حالة من العاملين لديها في الادارة المركزية في وزارة الصحة.
والتقطت العدوى من أحد اقربائها وهو راهب، وتم إخلاء الطابق الثاني من وزارة الصحة لتعقيمه وتحول جميع الموظفين في الوزارة الى الفحوصات الطبية.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | إصابة في الادارة المركزية في وزارة الصحة.. وارتفاع الإصابات بـ”كورونا” الى 77 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.