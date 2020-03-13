لبنان | وزيرة العدل ومجلس القضاء: تمديد تعليق الجلسات لغاية 20 آذار ضمنا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 مارس 2020 01:12 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 مارس 2020 01:12 مساءً - مشاركة

صدر عن وزيرة العدل ماري كلود نجم ومجلس القضاء الأعلى بيان مشترك يتضمن التدابير الآتية:

“عطفا على البيانين الصادرين بتاريخ 3/3/2020 وبتاريخ 6/3/2020، ونظرا للظروف المستمرة المتعلقة بفيروس “الكورونا” تقرر:

– تمديد تعليق الجلسات أسبوعا إضافيا، أي لغاية يوم الجمعة الواقع فيه 20/3/2020 ضمنا، وذلك في المحاكم والدوائر القضائية كافة.

– تستمر المراجع القضائية الجزائية في البت في طلبات تخلية سبيل الموقوفين.

– تستمر المراجع القضائية المدنية المختصة في اتخاذ التدابير المستعجلة حيث تدعو الحاجة.

– يتم تأمين الأعمال الإدارية في الأقلام في حدها الأدنى من خلال وجود موظف واحد، ضمن مداورة بين الموظفين يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كل محافظة”