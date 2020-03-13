صدر عن وزيرة العدل ماري كلود نجم ومجلس القضاء الأعلى بيان مشترك يتضمن التدابير الآتية:
“عطفا على البيانين الصادرين بتاريخ 3/3/2020 وبتاريخ 6/3/2020، ونظرا للظروف المستمرة المتعلقة بفيروس “الكورونا” تقرر:
– تمديد تعليق الجلسات أسبوعا إضافيا، أي لغاية يوم الجمعة الواقع فيه 20/3/2020 ضمنا، وذلك في المحاكم والدوائر القضائية كافة.
– تستمر المراجع القضائية الجزائية في البت في طلبات تخلية سبيل الموقوفين.
– تستمر المراجع القضائية المدنية المختصة في اتخاذ التدابير المستعجلة حيث تدعو الحاجة.
– يتم تأمين الأعمال الإدارية في الأقلام في حدها الأدنى من خلال وجود موظف واحد، ضمن مداورة بين الموظفين يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كل محافظة”
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزيرة العدل ومجلس القضاء: تمديد تعليق الجلسات لغاية 20 آذار ضمنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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