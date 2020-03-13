لبنان | إلى المحامين… إتبعوا أشد التدابير الوقائية!

أصدر نقيب محامي بيروت ملحم خلف ونقيب محامي طرابلس محمد مراد، بياناً مشتركاً حول التدابير الإحترازية المتعلقة بفيروس “كورونا “.

وجاء فيه، “في ضوء المستجدات المتعلقة بتفشي وباء “كورونا”، تطلب نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس من الزميلات والزملاء التوقف عن حضور الجلسات إبتداءً من تاريخ 16/3/2020 ولغاية 20/3/2020 ضمناً، وعدم التردد إلى قصور العدل خلال هذه الفترة”.

وأضاف البيان، “في ظل عدم صدور قانون يعلق المهل،كما تقتضيه هذه الظروف، يستثنى من هذا التعميم الحالات التي تستوجب إتخاذ إجراء قانوني قاطع لمهل الإسقاط، والإجراءات الضرورية سيما المتعلقة بالموقوفين، وعندئذ يُطلب من الزملاء الكرام عند حضورهم الى قصور العدل، إتباع أشد التدابير الوقائية حفاظاً على سلامتهم.