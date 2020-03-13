لبنان | الاوقاف الاسلامية ذكرت المصلين بضرورة التزام التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة

ذكرت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان، في بيان، المصلين “بضرورة التزام التعليمات الصحية لتأدية صلاة الجمعة في المساجد والتشدد باتباع الإرشادات الوقائية التي تم تزويدها للائمة والخطباء والعاملين في المساجد في هذا المجال”.

وأكدت الأوقاف الإسلامية على التوجيهات التي وضعها مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الاتي نصها:

“على جميع المصلين الالتزام التام بكل التعليمات الصحية والتنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة والأطباء المختصين واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع انتقال فيروس كورونا وهذا موقف شرعي لا يجوز مخالفته.

يحرم شرعا على كل من أصيب بهذا المرض أو أي مرض معد او مشتبه بمرضه الذهاب إلى المسجد للمشاركة بصلاة الجمعة أو الجماعة، وذلك حتى لا يكون سببا في نقل المرض إلى غيره.

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هناك رخص شرعية في عدم حضور صلاة الجمعة أو الجماعة لكبار لسن، ومن يعاني من أي مرض ولديه ضعف المناعة، والخوف، عليهم تأدية صلاة الظهر اربع ركعات في منازلهم بدلا من صلاة الجمعة.

ومن منطلق حرصنا على المواطنين جميعا وخصوصا المصلين منهم ندعو جميع المسلمين إلى الالتجاء إلى الله تعالى بالدعاء لان يرفع عنا هذا الوباء والبلاء فان كثرة الأدعية والاستغفار يرفع البلاء ويزيد من الحصانة والمناعة للبلاد والعباد والله المستعان.

هذا وستبقى دار الفتوى والأوقاف الإسلامية متابعة مع الجهات المختصة لهذا الأمر ليبنى على الشيء مقتضاه في الأيام المقبلة”.