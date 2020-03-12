لبنان | نقيبة الممرضين: تسجيل 15 إصابة بكورونا لممرضين في 3 مستشفيات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 مارس 2020 01:10 مساءً - مشاركة أعلنت نقيبة ميرنا أبي عبد الله ضومط أن هناك 15 حالة إصابة من الممرضين والممرضات، وهم موزعون على 3 ​مستشفيات​. وأشارت إلى أن ليس جميع المصابين يجب أن يدخلوا إلى المستشفى، فإذا كانت العوارض خفيفة جداً لا داعي للمستشفى بل للإكتفاء بالعزل المنزلي، أما إذا كانت العوارض قوية بدخول المستشفى واجب.

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