لبنان | أكثر من 100 راكب على متن الطائرة الإيرانية.. هل من عوارض كورونا؟

حطّت الطائرة الإيرانية على مدرج مطار رفيق الحريري الدولي عند الساعة التاسعة وعلى متنها أكثر من مئة راكب.

وتعتبر هذه الرحلة هي الأخيرة خصوصاً بعد قرار لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، لناحية وقف الرحلات من وإلى إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية والصين.

ونقل عن مسؤولين في المطار قولهم أنّ ركاب الطائرة لم يظهر عليهم أيّ عوارض الفيروس بعد خضوعهم للفحص الأوّلي، وبالتالي سُمح لهم بالمغادرة إلى منازلهم بعد تزويدهم بالإرشادات اللازمة وتعبئة الإستمارات التي تعتمد من قبل فريق وزارة الصحة.

ولاحقاً ذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” أنّه “وصلت عند التاسعة من مساء اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيرانية والقادمة من طهران رحلة على متنها 105 راكباً، وفور وصول الطائرة الى المطار توجه الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة العامة في المطار إلى الطائرة وقام بالإجراءات الطبية والتدابير الوقائية اللازمة لجميع المسافرين، حيث لم تسجل أي أعراض مرضية عليهم”.