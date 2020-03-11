لبنان | تقرير مستشفى الحريري اليومي حول “كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 مارس 2020 07:12 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 مارس 2020 07:12 مساءً - مشاركة

صدر التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا المستجد في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، ويتضمن هذا التقرير عدد الفحوصات التي تجرى بمختبرات المستشفى دون المختبرات الاخرى، ويبين بالارقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى، على ان يعود للوزراة بيان الأرقام عن اعداد الاصابات على كافة الاراضي اللبنانية.

-العدد الإجمالي للحالات التي تم استقبالها في الطوارىء المخصّص للكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية: 133 حالة، إحتاجت 14 حالة منها إلى دخول الحجر الصحي ، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي.

– العدد الإجمالي للفحوصات المخبرية: 125

النتائج السلبية: 120

النتائج الإيجابية: 5

– غادر المستشفى 16 شخصا كانوا متواجدين في منطقة الحجر الصحي بعد أن جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية.

– يوجد حتى اللحظة 18 حالة في منطقة الحجر الصحّي.

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– العدد الإجمالي للحالات الإيجابية داخل المستشفى 36 حالة.

– وضع المصابين بالكورونا مستقر ما عدا حالتين وضعهما حرج، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل.

– سجلت ثاني حالة وفاة لمريض مصاب بفيروس الكورونا المستجد من الجنسية اللبنانية والذي كان قد نقل إلى المستشفى بحالة حرجة.

– امتثال أول مصابة بفيروس الكو رونا للشفاء بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض.