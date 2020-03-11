لبنان | أول حالة شفاء من “كورونا” في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 مارس 2020 07:12 مساءً - مشاركة
أعلنت وزارة الصحة العامة عن أول حالة شفاء للمواطنة رولا الزين كانت مصابة بفيروس “كورونا” المستجد، وتلقت العلاج في مستشفى رفيق الحريري الجامعي.
ومن جهة أخرى تسود حالة من الذعر في السوبرماركات، إذ تعج معظم المحال بالمواطنين الذين سارعوا إلى التبضّع والتموّن خوفاً من إعلان حال طوارئ وتعذرهم عن شراء متطلباتهم.
وارتفع عدد الوفيات في لبنان إلى 2 وعداد المصابين يلامس الـ70 بفيروس “كورونا”.
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