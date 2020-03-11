صدر عن وزارة الصحة العامة التقرير اليومي عن فيروس كورونا جاء فيه:
“تاريخ 11 آذار 2020 ظهرا، بلغ مجموع الحالات المثبتة 61 حالة Covid-19: 51 حالة مشخصة في مستشفى رفيق الحريري و9 حالات في المستشفيات الجامعية.
وتتوزع الحالات كالآتي: 37% وافدة من الخارج (مصر، المملكة المتحدة، ايران، وسويسرا)، 58% من بين المخالطين للحالات المثبتة (13 من بين المخالطين لحالة وافدة من مصر، 5 من بين المخالطين لحالة وافدة من المملكة المتحدة، 5 من بين المخالطين لحالات وافدة من ايران)، وبالاضافة الى 3 حالات قيد التقصي (6%).
تتوزع الحالات حسب الفئات العمرية كالآتي: 11% دون العشرون، 77% من عمر 20 الى 59 سنة، و10% من عمر 60 سنة وما فوق.
كما سجلت حالة وفاة جديدة لمريض في العقد السادس كان مصابا بمرض مزمن”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزارة الصحة: حالة وفاة ثانية بسبب “كورونا”… و61 إصابة مثبتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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