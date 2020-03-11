لبنان | حالة وفاة ثانية بفيروس كورونا في مستشفى الحريري.. ولجنة الطوارئ تتجه لاجراءات صارمة أكثر

أشارت معلومات للـLBCI عن تسجيل حالة وفاة ثانية بفيروس كورونا في مستشفى الحريري لشخص عمره 55 سنة ولم يكن يعاني من مشاكل صحية الا أنه تبين أن جهاز مناعته ضعيف وهو لم يكن مسافراً وقد انتقلت اليه العدوى من احد تلامذته.

وأفيد أيضاً أن لجنة الطوارئ ستتخذ اجراءات صارمة لناحية اقفال المطاعم والمقاهي ومراكز التجمع الكبيرة وستشدد على استمرار اقفال المدارس والجامعات والادارات العامة بالاضافة الى اجراءات تنظم عمل مؤسسات القطاع الخاص بشكل يحد من الاكتظاظ وستعلن عن تدابير اضافية موسعة عند المعابر.

وكانت وزارة الصحة قد نشرت تقريراً حول الحالات المثبتة بإصابتها بفيروس كورونا في لبنان منذ 21 شباط حتى 8 آذار.

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وفي التقرير، انقسمت الحالات المثبتة بحسب الجنس مناصفة بين الإناث والذكور، وتوزعت الحالات المثبتة بحسب الجنسية بين 69 % لبنانية، 9 % سورية، 6 % ايرانية، 3 % بريطانية، 3 % سعودية، 9 % من جنسيات أخرى.

كما توزعت الحالات المثبتة حسب الفئات العمرية وتبيّن 6 % تحت العشر سنوات، 13 % بين 10 و19 سنة، 22 % بين 20 و29 سيارة، 16 % بين 30 و39 سنة، 16 % بين 40 و 49 سنة، 16 % بين 50 و 59 سنة، 3 % بين 60 و 69 سنة، 9 % بين 70 و79 سنة ولم تسجل أي حالة مثبتة لأيّ شخص فوق الـ 80 سنة.

وكان عدد المصابين في لبنان بفيروس كورونا (covid-19) قد ارتفع اليوم الأربعاء بعد إعلان المدير العام لوزارة الصحة وليد عمار أنّ هناك 8 حالات جديدة مصابة بـ”كورونا” سيتم الاعلان عنها اليوم. ويشير هذا الإعلان إلى أنّ عدد الإصابات سيصبح 59.