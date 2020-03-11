لبنان | عداد كورونا يواصل ارتفاعه: 8 إصابات جديدة.. ومركز حجر إضافي قيد التجهيز

واصل فيروس كورونا انتشاره في لبنان بعد تسجيل أول حالة وفاة أمس وارتفاع عدد المصابين إلى 51.

وفي جديد التطورات، أنّ المدير العام لوزارة الصحة وليد عمار أكّد أنّ هناك 8 حالات جديدة مصابة بـ”كورونا” سيتم الاعلان عنها اليوم. ويشير هذا الإعلان إلى أنّ عدد الإصابات سيصبح 59، في حين أنّه تم تسجيل حالة وفاة أمس.

من جانبها، قالت إذاعة “صوت كل لبنان” – الضبية إنّ البحث اليوم يتركز على تحضير مركز حجر جديد غير مستشفى رفيق الحريري الحكومي.

واليوم، أعلن وزير الصحة حمد حسن في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، أن “قطار تجهيز وتصدّي المستشفيات الحكومية انطلق”، مشيرا الى أن “كل شيء بينشرى لح ينعلن على موقع الوزارة تطبيقاً لمبدأ الشفافية والمحاسبة”.

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وتوجه الى المواطنين بالقول:”بس ما تنسوا كل الدول عجزِت عن الحّل؛ والتوصيات نفسها قواعد الحماية: التغذية، النظافة والوقاية الشخصية والمجتمعية؛ دير بالك ما تقول ما خصّني”.

وأمس، قال رئيس مجلس إدارة المستشفى فراس الأبيض: “خلال اليومين المُقبلين سنرفع من عدد الغرف لتصبح 12”. وكان الأبيض عقد، أمس، مؤتمراً صحافياً، أعلن فيه تسجيل 11 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي شخصت في مختبرات المستشفى بإصابتها بفيروس كورونا المستجد إلى51، علماً بأن العدد الإجمالي للفحوصات المخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 202، فيما توجد حتى اللحظة 23 حالة في منطقة الحجر الصحّي.

أمّا العدد الإجمالي للحالات الإيجابية داخل المستشفى فبلغ 30 حالة، “فيما يقوم فريق من وزارة الصحة العامة بتأمين نقل باقي الحالات الى المستشفى”.

حتى الآن، لم يُشفَ أي مريض مُصاب بشكل تام (أي خلت تحاليله المخبرية من النتائج الإيجابية بشكل يسمح له الخروج)، “لكنّ هناك الكثير من المُصابين تخلّصوا من العوارض، فيما بقاؤهم مرتبط بإمكانية تسبّبهم بنقل العدوى فور خروجهم”، بحسب الأبيض، لافتاً إلى أن وضع المصابين بالكورونا مستقر “ما عدا 3 حالات وضعها حرج”.