لبنان | أسعار المحروقات تتراجع.. والصرافون يشترون الدولار ولا يبيعونه!

تراجع سعر صفيحة البنزين صباح اليوم الأربعاء، بنوعيه 300 ليرة والمازوت 200 ليرة.

وأصبحت الأسعار وفقًا للآتي:

95 أوكتان 23400 ل.ل

98 أوكتان 24000 ل.ل

المازوت 15400 ل.ل

الغاز 15500 ل.ل

وعلى صعيد أخبار الدولار اليوم، فقد توقفت معظم مكاتب الصيرفة سواء المرخص لها أو تلك التي تعمل من دون ترخيص ويمكن وصفها بالسوق السوداء، عن نشاطها المعهود خلال الايام الماضية، وقد اقتصر عملها على شراء الدولار مقابل مبلغ 2000 ليرة لبنانية عن الدولار الواحد استجابةً لتعميم مصرف لبنان رقم 546 الذي حدد سعر الشراء بزيادة نسبة 30% على أصل سعر الصرف، من دون بيعه ما قد يسهم في ارتفاع الطلب على العملة الصعبة.

فيما سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية ما بين 2450 ليرة و2500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وأمس، سجل سعر صرف الدولار لدى الصرّافين، ما بين 2450 ليرة للمبيع و2550 ليرة للشراء للدولار الواحد.