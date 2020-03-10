لبنان | موديز: الليرة ستشهد تغييراً مفاجئاً في سعر الصرف

أكدت نائبة رئيس وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إليسا باريسي كابوني، أن تخلف لبنان عن سداد استحقاق سندات اليوروبوند لشهر آذار، سيكون له “تأثير سلبي كبير على الصحة المالية للبنوك، وسيقوّض الاقتصاد”.

وحذّرت الوكالة يوم الثلاثاء 10 آذار، من أن الدائنين من القطاع الخاص واجهوا خسائر كبيرة نتيجة لقرار الحكومة تأجيل سداد السندات. وأشارت إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي القابلة للاستخدام “قد تقلّصت إلى ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار”. وهذا التقلّص “يعني أن الضغط على الليرة اللبنانية شديد، وسيؤدي إلى تغير مفاجئ وكبير محتمل في سعر الصرف”.

وفيما يخص السعر الحقيقي للدولار في السوق يقول أحد الصرافين نحن ملتزمون تعميم مصرف لبنان وبموجبه نشتري الدولار بـ1970 ليرة و2000 ليرة بالحد الأقصى”.هذا ما يقوله غالبية الصرافين، لكنهم يشترون الدولار سراً بين 2450 ليرة و2500 ليرة.

ما حدث أن أحد المواطنين سأل صرافاً عن سعر شراء الدولار، فأكد له الأخير انه يشتري الدولار بالسعر المحدد من قبل مصرف لبنان، أي ما لا يزيد عن 2000 ليرة، غير أنه تمتم للزبون أن بإمكانه شراء الدولار منه بـ2450 ليرة وهو ما حصل فعلاً.

حال الصرّاف المذكور ليست فريدة. فغالبية الصرافين يشترون الدولار اليوم بما يفوق 2450 ليرة و2500 ليرة، في حين أنهم يجاهرون بالتزامهم تعميم مصرف لبنان.