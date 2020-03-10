ارتفع عدد المصابين في لبنان بفيروس كورونا (covid-19) إلى 52 بعد تسجيل 11 حالة جديدة بعد إجراء 202 فحصاً مخبرياً، وفق ما أعلن مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي في مؤتمر صحافي الدكتور فراس الأبيض،
الذي أوضح أن وضع المصابين مستقر ما عدا 3 حالات وضعهم الصحي حرج، مع تسجيل حالة وفاة واحدة من الجنسية اللبنانية، فيما يوجد 23 حالة في منطقة الحجر الصحي.
وقال الدكتور أبيض إن المريض الذي توفي وصل إلى المستشفى حالته صعبة وعندما وصل قمنا له بالعلاجات المعتمدة عالميًا لكن تعرّض لمضاعفات مثل ارتفاع الضغط وارتفاع درجة الحرارة وزادت ما أدى إلى توقف قلبه ووفاته
وأضاف الدكتور فراس قائلاً: إن المستشفى مفصول الى جزئين الأول مخصص للمرضى المصابين بفيروس كورونا وهو مجهز ومفصول عن باقي الأجزاء ويتألف من 64 غرفة بإمكانها استقبال 120 مريضاً
ونبه أيضاً إلى أن هناك قواعد وضعتها منظمة الصحة العالمية في مسألة دفن ضحايا فيروس كورونا وسنتبعها
وذكر مدير مستشفى الحريري أن المطلوب ان نحدّ من انتقال العدوى قدر الامكان.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | كورونا في لبنان.. تسجيل 11 إصابة جديدة ليصل العدد إلى 52 مصابا بالفيروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.