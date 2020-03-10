لبنان | كورونا في لبنان.. تسجيل 11 إصابة جديدة ليصل العدد إلى 52 مصابا بالفيروس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 مارس 2020 07:13 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 مارس 2020 07:13 مساءً - مشاركة

ارتفع عدد المصابين في لبنان بفيروس كورونا (covid-19) إلى 52 بعد تسجيل 11 حالة جديدة بعد إجراء 202 فحصاً مخبرياً، وفق ما أعلن مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي في مؤتمر صحافي الدكتور فراس الأبيض،

الذي أوضح أن وضع المصابين مستقر ما عدا 3 حالات وضعهم الصحي حرج، مع تسجيل حالة وفاة واحدة من الجنسية اللبنانية، فيما يوجد 23 حالة في منطقة الحجر الصحي.

وقال الدكتور أبيض إن المريض الذي توفي وصل إلى المستشفى حالته صعبة وعندما وصل قمنا له بالعلاجات المعتمدة عالميًا لكن تعرّض لمضاعفات مثل ارتفاع الضغط وارتفاع درجة الحرارة وزادت ما أدى إلى توقف قلبه ووفاته

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وأضاف الدكتور فراس قائلاً: إن المستشفى مفصول الى جزئين الأول مخصص للمرضى المصابين بفيروس كورونا وهو مجهز ومفصول عن باقي الأجزاء ويتألف من 64 غرفة بإمكانها استقبال 120 مريضاً

ونبه أيضاً إلى أن هناك قواعد وضعتها منظمة الصحة العالمية في مسألة دفن ضحايا فيروس كورونا وسنتبعها

وذكر مدير مستشفى الحريري أن المطلوب ان نحدّ من انتقال العدوى قدر الامكان.