لبنان | بالفيديو: اعتقال ابن أخ “أبو خشبة” بتهمة إطلاق النار على بيت الكتائب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 مارس 2020 07:13 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 مارس 2020 07:13 مساءً - مشاركة

قامت وحدة من “شعبة المعلومات” باعتقال يحيى دمشق، في محلة المشرفية في الضاحية الجنوبية لبيروت، على خلفية حادثة إطلاق النار على بيت الكتائب المركزي في الصيفي فجر 8 آذار الحالي.

ويحيى دمشق ينتمي لحركة أمل. وهو ابن أخ العميد يوسف دمشق (أبو خشبة) مسؤول الحماية للرئيس نبيه برّي.

وحسب المعلومات، فإن الرئيس برّي “رفع الغطاء” عنه، ما سمح بعملية اعتقاله.

وكان مسلحون قد اطلقوا النار على بيت الكتائب المركزي في الصيفي من أسلحة حربية، فأصابوا واجهته الشرقية بست رصاصات.

وأكّد حزب الكتائب أنه يضع “هذا الاعتداء في عهدة الدولة وأجهزتها الامنية المعنية لكشف هوية المعتدين والمحرضين، ليبنى على الشيء مقتضاه.”

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وتبين لاحقاً أن الرصاصات التي أطلقت على البيت المركزي، أصابت اثنتان منها مدخل «الكاراج»، وأصابت رصاصة واحدة غرفة الحرس و3 رصاصات بلوكات الباطون المسلّح.

كذلك، تبيّن أنّ الرصاصات أطلقت على علوٍ منخفض تراوحَ بين الـ 50 والـ 100 سنتم، وذلك عند الساعة الخامسة والثلث من صباح الأحد.

وأفادت مصادر مطلعة أنّ مطلقي النار كانوا على متن سيارة من نوع BMW – X5.