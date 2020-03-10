لبنان | وزير الصحة يؤكد وفاة اول حالة بفيروس كورونا في لبنان قادمة من مصر.. وهذا ما قاله

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 مارس 2020 05:13 مساءً - اعلن ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ عن وفاة المريض المصاب ب​فيروس كورونا​ جان خوري، والذي سجلت حالته بعد قدومه من مصر بـ5 ايام، وبقي في مستشفى سيدة المعونات 3 ايام وبعدها نقل الى مستشفى ​بيروت​ الحكومي، وكان وضعه مستقراً حتى يوم امس.

ولفت حسن في حديث تلفزيوني، الى ان الازمة الحالية هي معاناة لها اسبابها وكل دول ​العالم​ تعاني منها، وفرق ​وزارة الصحة​ تعمل كي تعوض الضعف اللوجستي عبر الكادر البشري الموجود، موضحاً أن “هناك اجراءات خاصة يتم اتباعها في موضوع دفن ضحايا الكورونا”.

وذكر ان “حالة الوفاة تشكل منعطفاً بالتعاطي عبر رفع درجة المسؤولية”، مؤكداً أن “التشخيص السريع اساسي في هذا الموضوع”، ومشيراً الى ان “هذه الفترة تحتم علينا التعاطي بمقاربة مختلفة وبواقعية اكثر، لان دون ذلك سيكون الموضوع اصعب بالمعالجة”.

ولاحقاً أفادت مصادر بأن المواطن جان خوري الذي توفي بعد إصابته بفيروس “كورونا” والذي يبلغ من العمر 56 عاما، لم يكن يعاني من مشكلات صحية كما أشيع، وكل ما في الأمر أنه كان يعاني من السكري.

ونقل عن مصادر صحية تأكيدها أن التأخير في تشخيص فيروس “كورونا” لدى خوري واعتبار وزارة الصحة ان لا داعي لإجراء فحوصات له باعتبار انه جاء من مصر وهو بلد لا يعتبر موبوءا، إنما هو الذي أدى إلى مضاعفات في حالته، أضف إلى ذلك الظروف التي رافقت نقله من مستشفى المعونات في جبيل إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي والتي لم تكن على المستوى المطلوب، حيث أن أنبوب الاوكسيجين لم يكن مثبتا بشكل جيّد.

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ومن جهة أخرى تابع محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده مع النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات وادارة مستشفى البقاع قضية وفاة الطفلة “ا.ر” مواليد 2010 من التابعية السورية، تبين بأن سبب الوفاة ليس ناتجا عن فيروس “كورونا”.

كما أفاد المسؤولون في إدارة المستشفى أن الطفلة أدخلت الى طوارئ المستشفى وهي متوفاة.

ويشار إلى أن الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن كورونا تجاوزت حاجز الـ4 آلاف حالة وفاة، مع تسجيل 17 وفاة جديدة في الصين.

ووصلت الحصيلة إلى 4,011 حالة وفاة جراء الفيروس الذي بات منتشراً في أكثر من 100 دولة وأصاب نحو 110 آلاف شخص.