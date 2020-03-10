لبنان | 200 فحص لفيروس “كورونا” يوميا في لبنان

بعد اجتماع في وزارة الصحة، انضمت أربعة مستشفيات جامعية إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وأصبحت مخوّلة إجراء التحاليل المخبرية لتشخيص الإصابة بفيروس “كورونا”، وبالتالي سيقسّم العمل بين المستشفيات الخمسة، ما سيساهم في تسريع النتائج خصوصاً وأن المرضى المشكوك بإصابتهم يستقبلون في قسم الطوارئ على أن يتم نقلهم إلى مستشفى الحريري في حال جاءت نتيجة الفحص إيجابية.

وفي ضوء الاجتماع، أكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ “المركزية” أن “مستشفى الجامعة الأميركية واوتيل ديو دو فرانس باتا مؤهلين لإجراء التحاليل على أن يبدأ بها مستشفيا القديس جاورجيوس ورزق خلال يومين أو ثلاثة”، موضحاً أن اللقاء ضم إلى جانبه مدير عام وزارة الصحة، ممثلين عن المستشفيات الجامعية، رئيسة مصلحة الطب الوقائي في ​وزارة الصحة ​​عاتكة بري وريتا فغالي من مستشفى بيروت الحكومي.

ولفت إلى أن “عدد الفحوصات المخبرية بات يلامس الـ200 يومياً ويفوق القدرة الاستيعابية لمختبر مستشفى بيروت الحكومي، من هنا جاءت الحاجة إلى الاعتماد على أربعة مستشفيات إضافية في بيروت”.

ونفى هارون الشائعات المتداولة عن تخصيص وزارة الصحة مستشفى السان جورج – الحدث لاستقبال المصابين بـ “كورونا” إلى جانب مستشفى الحريري.