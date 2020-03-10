لبنان | وصول باخرة الى مرفأ طرابلس على متنها 11 سائقا ايرانيا… أين الإجراءات؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 مارس 2020 03:13 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 مارس 2020 03:13 مساءً - مشاركة

بعد انتشار خبر مفاده “وصول 11 ايرانيًا الى مرفأ طرابلس والأمن العام يحجز عليهم ضمن الاجراءات الاحترازية”.

أكّدت مصادر متابعة أنّ الإيرانيين هم سائقو 12 شاحنة وكانوا قد دخلوا لبنان عبر مرفأ طرابلس ومُنعوا من العودة عن طريق تركيا بسبب اجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وأشارت المصادر إلى أنّ السائقين غادروا إيران قبل شهر ووصلوا مع شاحناتهم إلى تركيا ومنها الى لبنان.

وقد صدر اليوم أمر بالسماح لهم بالخروج من البلاد عبر عبارة عن طريق تركيا.

وأكّدت المصادر أنّ مرفأ طرابلس يتخذ الإجراءات اللازمة بحسب توصيات وزارة الصحة، نافيةً ما يتم تداوله عن وصول الإيرانيين اليوم عبر المرفأ.