تداولت بعض وسائل إعلام معلومات مغلوطة حول إصابة موظفين من بنك بيروت بكورونا وإرسال 100 موظف الى منازلهم.
وعليه، أوضح إدارة البنك في بيان، أنه “تم ارسال 7 موظفين الى منازلهم كتدبيرٍ وقائيٍ إثر تواجدهم مع أحد المصابين في مناسبة إجتماعية”.
وأضاف البيان، “حرصاً على صحة وسلامة الموظفين، اتخذت الإدارة التدابير الإنسانية الاحترازية اللازمة لاحتواء تفشّي فايروس الكورونا، وعليه طُلب من 20 موظفاً التزام الحجر المنزلي الوقائي الى حين صدور النتائج المخبرية، علماً انه لم يتم تسجيل أي إصابة حتى الآن”.
وأهاب بنك بيروت بـ “بكافة المصادر الإعلامية توخي الحذر والدقة قبل نشر أي شائعة قد تسبب هلعاً لدى المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بنك بيروت يوضح: إرسال 7 موظفين إلى منازلهم كتدبير وقائي لاحتواء تفشي “كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.