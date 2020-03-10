لبنان | كيف تطرد المطاعم اللبنانيّة كورونا من داخلها؟

تتوالى الإجراءات المُعلَن عنها للوقاية من فيروس “كورونا”، وآخرها كان تعميم وزير السياحة رمزي المشرفيّة بإقفال الحانات الليليّة، إلى جانب الملاهي والنوادي، كما منع إقامة الحفلات والبرامج الفنيّة.

تعليقاً على هذا التعميم، شدّد نقيب أصحاب المطاعموالمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي، في حديث لموقع mtv، على أنّ “التنسيق قائم مع وزير السياحة، منذ البيان الأوّل حتّى اليوم، بهدف تجنّب التجمّعات المكتظّة واتخاذ التدابير الضروريّة للوقاية من الفيروس”.

والأهمّ، بالنسبة إلى الرامي، أنّ “الوزير توجّه إلى مختلف المؤسسات المطعميّة، مع توصيات إستباقيّة للحماية من “كورونا”، مُطمئناً روّاد المطاعم إلى أنّ “الأولويّة ستبقى المحافظة على سلامتهم وتقديم الجودة والخدمة والنوعيّة الممتازة، كما من حيث سلامة الغذاء”.

وأكّد تأييده للتعميمَين الصادرين عن المشرفيّة، على اعتبار أنّهما “يصبّان في خانة المصلحة العامّة”، لافتاً إلى أنّ “المطاعم ملتزمة بمعايير سلامة الغذاء التي وصلت نسبتها إلى 85.89%، وهذه النسبة لا تقتصر على إدارات المطاعم إنّما تطال الموظّفين العاملين وكامل السلسلة الغذائيّة”.