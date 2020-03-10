لبنان | هل يعجل “كورونا” العفو العام؟

أكدت مصادر متابعة لملف العفو العام، أن انتشار فيروس “كورونا” سيُعجل في إقرار القانون الذي أحيل إلى مجلس النواب في عهد الحكومة السابقة.
وأشارت المصادر إلى أن إنتشار الفيروس في أحد السجون اللبنانية لا يمكن تفاديه لأن السجون مكتظة جدًا ويمكن في حال إنتشاره أن يقضي على سجناء يقضون احكاماً بسيطة بالمقارنة مع غيرهم من السجناء.
وتحدثت المصادر عن تحركاتٍ شعبيةٍ ستنطلق من تنظيم أهالي السجناء للمطالبة بإقرار القانون.
يذكر ان إيران قامت بالعفو عن 70،000 سجين من أجل تجنب إنتشار الفيروس.
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