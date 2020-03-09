لبنان | الدولار… نهاية “أسطورة” الـ1500 ليرة

“بدل ما يكحّلها عماها”… وقّع حاكم المصرف المركزي رسمياً للمرة الأولى تعميماً يفيد بتغيير سعر الصرف في سوق الصرافة، بعدما أمضى عقوداً في الدفاع عنه وتثبيته عند مستوى 1500 ليرة مقابل الدولار.

ففي خطوة توثّق اعتراف حاكم مصرف لبنان رسمياً للمرة الأولى بأنّ الليرة اللبنانية خسرت 30 في المئة من قيمتها بعدما وقّع بخط يده نهاية “أسطورة” تثبيت سعر الصرف، وقبل ساعات على “استحقاق آذار” من اليوروبوندز الذي سيرخي بحمله الثقيل على الليرة اللبنانية، أصدر مصرف لبنان تعميماً إلى الصرافين يقضي بوجوب “التقيّد استثنائياً لمدة 6 أشهر بحد أقصى لسعر شراء العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى نسبة 30 في المئة من السعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف، وان لا تخرج الهوامش المعتمدة بين البيع والشراء عن العادات المألوفة”.

وبغض النظر إن كان القرار قابلاً للتطبيق أم لا، فهو سيؤدي حكماً إلى نتيجتين أساسيتين: الأولى، نهاية تسعيرة الـ1500 ليرة إلى غير رجعة. والثانية، فقدان الدولار من الأسواق وخلق سوق ثالثة بدولار “خيالي” في حال اتخذ القرار بالسير بالتعميم والتنفيذ.