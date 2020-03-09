لبنان | مهندسو الشمال يقترعون بـ”الكمامات”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مارس 2020 01:16 مساءً - بالرغم من كل المخاوف التي تترافق وتحرّكات المواطنين جرّاء «الكورونا»، وبالرغم من تأجيل انتخابات نقابة المهندسين في بيروت بسبب «الكورونا».

الّا انّ نقابة المهندسين في الشمال اتخذت القرار بإجراء الانتخابات ضمن المِهَل القانونية المحدّدة في قانون تنظيم مهنة الهندسة رقم 97/636 من النظام الداخلي، والتي ترافقت مع الكثير من الإجراءات الاحترازية لجهة استخدام الكمامات والكفوف والمواد المعقمة، فيما انتشرت لوحات اعلانية داخل وخارج النقابة، تحذّر من المصافحة والتقبيل وتبادل السلام بالكلام فقط لا غير.

بعد إقفال الصناديق عند الرابعة من بعد ظهر أمس، بدأت عملية فرز اصوات المقترعين التي بلغت 397 صوتًا في الفرعين، اي بنسبة 13,23 بالمئة، ليفوز عن فرع «الكهرباء» كل من وسيم الحولي 103 أصوات (كتائب)، محمد النجارين 99 صوتًا (المستقبل)، عمر زهرمان 83 صوتًا، عمر شخيدم 79 صوتًا وحسان خليل 73 صوتًا (كتائب). وعن فرع «الميكانيك» وائل زمرلي90 صوتاً (كتائب)، زكريا عقل 78 صوتاً (كتائب)، رندا سليمان 74 صوتاً، انطوان صادق 72 صوتاً، وهيثم محمود 69 صوتاً.

وكانت العملية الإنتخابية التمهيدية لعضوية مجلس نقابة المهندسين في طرابلس انطلقت في فرعي الكهرباء والميكانيك، والتي على اساسها سيتأهّل 5 فائزين من كل فرع للمنافسة على رئاسة الفرع في نيسان المقبل، والتي ستشهد ايضًا انتخاب نقيب جديد وعضوين آخرين في مجلس النقابة. ويبلغ عدد المهندسين المسجلين في الفرعين ما يقارب 3700 مهندس، سدّدوا اشتراكاتهم، وينتخب منهم عادة ما يقارب 40 بالمئة.

وقد فُتحت صناديق الإقتراع عند العاشرة صباحًا وأُقفلت عند الرابعة عصرًا.

وخاضت الانتخابات عن كل فرع لائحتان مكتملتان، لائحة «الاحرار المستقلون» وتضمّ عن فرع الميكانيك: جورج مسوح، زكريا عقل، بسام الجقل، محمد النابوش وريمون الست.

وعن فرع الكهرباء: وسيم الحوالي، عمر شخيدم، احمد الكيلاني، مدين ناصر وعمر زهرمان.

لائحة «نقابيون» تضمّ فقط رياض العبد.

ولائحة «النقابة تنتفض» او «مهندسو الثورة» وتضمّ عن فرع الكهرباء: حسّان خليل، طلال صياد، بلال عوض، غسان معوض وأحمد البدوي النجار.

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وعن فرع الميكانيك: وائل زمرلي، هيثم المحمود، رندا سليمان وانطوان صادق

ولائحة «نقابيون» التي تضمّ: عبد الإله معاليقي، محمد شيخ النجارين.

إضافة إلى المرشحين المنفردين: نبيل كرامي، شادي غجر.

وقال نقيب المهندسين بسام زيادة لـ«الجمهورية»: «لقد قمنا بدعوة الهيئة العامة الانتخابية، لإجراء انتخابات تكميلية لمجلس النقابة وانتخاب النقيب، ضمن المِهل القانونية المحدّدة في قانون تنظيم مهنة الهندسة رقم 636/97 والنظام الداخلي».

وأضاف: «بناء للعديد من المطالبات التي وردت الى نقابة المهندسين في بيروت، من أجل تأجيل اجراء الانتخابات في النقابة، ونظراً للظروف الصحية في البلاد، وتتابع الأحداث بخصوص انتشار فيروس الكورونا، وجهّت النقابتان كتاباً للمراجع المختصة من مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الاشغال العامة، للوقوف على رأيهم واتخاذ القرار المناسب لتأجيل عملية الانتخابات في النقابتين، تداركاً للمخاطر التي قد تؤدي اليها التجمعات الكبيرة. مع العلم بأنّ الآراء القانونية تُلزمنا بأنّه لا مجال للعبث بالمِهل المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الهندسة والنظام الداخلي للنقابة، وبضرورة اجراء الانتخابات في موعد استحقاقها».

وقد أحال مجلس الوزراء الطلب إلى اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 9/2020 تاريخ 31/1/2020، لمتابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس الكورونا، وفضَّلت اللجنة من الناحية الصحية عدم التجمع.

وعليه، فقد عقد مجلس النقابة جلسةً طارئة لهذه الغاية، ظهر السبت 7 آذار الجاري، وقرّر بالإجماع اجراء الانتخابات.