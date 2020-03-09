لبنان | مصاب بـ”كورونا” يهرب من مستشفى الحريري

أشارت الإعلامية في قناة الميادين لانا مدوّر إلى أن “أحد المصابين بكورونا، هرب ليلاً من مستشفى رفيق الحريري الحكومي”.

وأضافت مدوّر عبر “تويتر”، أن المصاب “غادر الى المطار، وتم القبض عليه وإعادته من جديد الى المستشفى”.

ويشار إلى أن الانتشار السريع لفيروس كورونا في لبنان زاد من “الطين بلة”بالنسبة للبنانيين الذين يرزحون منذ أشهر تحت وطأة أزمات سياسية واقتصادية استحالت ضائقة معيشية تتفاقم يوما بعد آخر.

ومع اتخاذ جميع بلدان العالم وتحديدا تلك التي انتشر فيها هذا الفيروس لخطوات وقائية للحد من انتشاره، يبدو أن لبنان يقبع في آخر لائحة الدول التي نجحت في تدابيرها الاحترازية ومنها الوقاية الاستباقية عبر التعقيم المستمر والتوعية الإرشادية وبشكل أخص استخدام الكمامات منعا لتفشي الفيروس على نطاق واسع.

ورغم النقص الحاد في الكمامات الطبية وهو أمر يراه مراقبون طبيعيا في حالات كهذه، خصوصا أن جميع البلدان التي أعلنت وصول الوباء إليها قد نفدت الكميات الموجودة لديها، إلا أن بعض الصيدليات في لبنان أحضرت كميات إضافية من سوق سوداء ترسم حول مصدرها علامات استفهام، في حين أن هناك معلومات متواترة تشير الى استيراد كميات كبيرة من الكمامات من سوريا، بينما أشارت معلومات أخرى إلى أن لبنان فقد كميات لا بأس بها من الكمامات والمستلزمات الأخرى بعد إعادة تصديرها لبلدان عربية بطرق غير شرعية وبمبالغ مضاعفة.