لبنان | مستشفى صيدا: أرسلنا حالة اشتباه بـ”كورونا” الى مستشفى الحريري

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مارس 2020 01:16 مساءً - مشاركة أوضح مدير مستشفى صيدا الحكومي الدكتور أحمد الصمدي في حديث إلى “الوكالة الوطنية للاعلام” عن الحالة المرضية التي استقبلتها المستشفى ليلا أن “مريضا فلسطينيا من مخيم المية ومية في العقد الخامس من العمر حضر مساء امس الى المستشفى جراء استمرار ارتفاع حرارته (بلغت الاربعين درجة)، منذ خمسة أيام دون انخفاض نتيجة إصابته بالانفلونزا”. وأكد أن “الطاقم الطبي اتخذ الاحتياطات اللازمة ووضع المريض في القسم المخصص للحجر الصحي، وتمت متابعة أوضاع حالته الصحية مع الفريق الطبي في مستشفى رفيق الحريري في بيروت التي صنفته ضمن حالات الاشتباه الخفيفة، وتم ارساله صباح اليوم الى المستشفى المذكور عبر وسيلة النقل الخاصة التي أحضرته بعد تزويدها بالارشادات الصحية الوقائية حرصا على سلامة الجميع ، لإجراء الفحوص المخبرية والتأكد من أن نوع الفيروس الذي يحمله انفلونزا عادية وليس كورونا.

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