لبنان | 3 إصابات بـ”كورونا” في مدرسة “ACS” بيروت

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مارس 2020 03:22 مساءً - مشاركة أعلنت مدرسة الـACS – American community school في بيروت، عن ثلاث إصابات “كورونا”، أحدها من الأهالي. والحالة الاولى تعود لوالدة احد الاطفال في صف الروضة الأولى، إضافة إلى أحد الاطفال في الصف نفسه، وحالة ثالثة لطالب في الصف الثاني الأساسي. وطلبت من اهالي الصفين المذكورين ضرورة اجراء فحص “كورونا”، في حال الشعور بأي من عوارض الفيروس، تطبيقا لتوجيهات وزارة الصحة العامة. ويبدو أن المدرسة أرسلت بريداً الكترونياً لأهالي الطلاب، فندت فيه الإصابات وإرشادات التوقي من الفيروس ما قبل 28 شباط الماضي، ولم يُعرف ما إذا كانت هذه الحالات الثلاث من ضمن الأعداد المذكورة في البيانات الرسمية لمستشفى الحريري أو وزارة الصحة.

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