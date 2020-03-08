لبنان | انطلاق انتخابات مهندسي طرابلس

انطلقت الانتخابات التمهيدية لعضوية مجلس نقابة المهندسين في طرابلس، فرعي الكهرباء والميكانيك، وعلى أساسها يتأهل خمسة فائزين من كل فرع للمنافسة على رئاسة الفرع في نيسان المقبل والتي ستشهد ايضا انتخاب نقيب جديد وعضوين آخرين في مجلس النقابة، وفق ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

فتحت صناديق الاقتراع عند العاشرة قبل الظهر وتقفل عند الرابعة بعد الظهر، وتعلن النتائج على إثرها، في حين أعلن النقيب المهندس بسام زيادة اتخاذ تدابير آيلة إلى الحد من أي ضرر أو مشكلة جراء وباء كورونا ومنع انتشاره بين المهندسين والمتواجدين في قاعات الاقتراع في مقر النقابة فيطرابلس، ومنها منع أي تجمعات للمهندسين والمرشحين ومناصريهم في أماكن تواجد الصناديق، وبالتالي التواجد في الساحات المكشوفة.

وشكلت عن كل فرع، لائحتان مكتملتان ولائحة غير مكتملة. في فرع الميكانيك، لائحة “الأحرار المستقلون” تضم جورج مسوح وزكريا عقل وبسام الجقل ومحمد النابوش وريمون الست. لائحة “النقابة تنتفض” تضم وائل زمرلي وهيثم المحمود ورندا مقصود وأنطوان صادق. واللائحة غير المكتملة “نقابيون” وتضم رياض العبد وحده.

في فرع الكهرباء، لائحة “الأحرار المستقلون” تضم وسيم الحولي وعمر شخيدم وأحمد الكيلاني ومدين ناصر وعمر زهرمان. لائحة “النقابة تنتفض” تضم حسان خليل وطلال صياد وبلال عوض وغسان معوض وأحمد البدوي النجار. لائحة “نقابيون” تضم عبدالإله معاليقي ومحمد شيخ النجارين، إضافة إلى المرشحين المنفردين نبيل كرامي وشادي غجر.