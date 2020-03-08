لبنان | فيديو: لجين عضاضة المصابة بفيروس كورونا في لبنان احتفلت بعيد ميلاد ابنتها بحضور الاصدقاء

عادت من بريطانيا واحتفلت بعيد ميلاد ابنتها في المنزل مع حشد من الأصدقاء وأولادهم، ليتبين فيما بعد إصابتها بفيروس كورونا!

لجين عضاضة مذيعة لبنانية سابقة تبينت إصابتها بالفيروس بعد عودتها من بريطانيا. فبعد ارتفاع حرارتها بشكل كبير، توجهت عضاضة إلى مستشفى الجامعة الأميركية بالعاصمة بيروت، وأجرت فحوصات طبية ليتم تأكيد إصابتها بكورونا. بعدها تم نقلها إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي وخضوعها للحجر الصحي. كما أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن عضاضة نقلت الفيروس إلى ابنتها والعاملة المنزلية لديها.

إلى ذلك تداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر تعقيم منزل المذيعة السابقة الواقع في العاصمة.

يذكر أن هذه الحادثة أثارت بلبلة وحالة من الذعر في الشارع اللبناني وسط تساؤلات عدة حول الإجراءات المتخذة في مطار بيروت للمسافرين القادمين من الخارج واتخاذ التدابير اللازمة.

وأعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 22، مؤكداً: “خرجنا من مرحلة احتواء الفيروس وهناك انتشار الآن”.

وقال حسن: “هناك تطور غير محسوب حصل في الساعات الـ48 الماضية بحيث تبين أن حالات مصابة بفيروس كورونا تسربت من بلدان غير مصنفة على أنها موبوءة إلى لبنان وكنا علمنا البارحة أنه سجلت حالة في مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل، ونتحمل المسؤولية ونتابع كل الإجراءات التي تحمي المجتمع من انتشار الوباء”.

كما أضاف أنه “اتخذ في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة 3 قرارات لصالح حماية الأمن الصحي الاجتماعي وكان هناك تجاوب من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة والوزراء لدعم أي قرار تأخذه وزارة الصحة العامة أو توجه للحفاظ على صحة المجتمع”، مشيراً إلى أنه سمح بـ”شراء خدمات للمستشفيات الحكومية التي أبدت استعدادها وتجاوبها مع فتح أقسام للحجر للمواطنين المشكوك بإصابتهم بفيروس كورونا أو الذين سجلت إصابة أحد أفراد عائلاتهم بالفيروس”.