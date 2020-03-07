لبنان | بعد تسجيل 6 إصابات جديدة بـ “كورونا” … إليكم هوية المصابين

اعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا، اليوم، ليرتفع عدد الحالات الى 28.

وفي التفاصيل، افادت مراسلة mtv ان الحالات الجديدة تعود لخادمتين للسيدة القادمة من بريطانيا والتي تبيّن في بيروت اصابتها بالفيروس، بالاضافة الى طفلة تلقّت العدوى من أولاد السيدة المذكورة والتي ستخضع للحجر المنزلي.

هذا بالاضافة الى سيدتين انتقلت اليهما العدوى من زوجيهما.

وكان وزير الصحة قد أعلن أمس أنه “حصل تطوّر غير محسوب في الساعات الـ48 الماضية بحيث تبين أن حالات مصابة بفيروس كورونا تسربت من بلدان غير مصنفة على أنها موبوءة الى لبنان”.

وقال أننا “خرجنا من مرحلة احتواء فيروس كورونا، وهناك انتشار الآن وهناك 4 حالات مجهولة المصدر”، مضيفاً “انتهى الدلع ونرفع درجة تدخّلنا ومسؤوليتنا إلى مستوى أعلى أمّا للسياسيين”، مشدداً على “الدعوة على عدم التجمعات والتخفيف من التواصل واللقاءات العامة”.