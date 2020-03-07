لبنان | الدولار اليوم: الصرافون “ملتزمون” والسوق السوداء “تتسع”

تستمر حال الإرباك في سوق الصرافين حيال الإلتزام بتطبيق تعميم مصرف لبنان، الذي يفرض على محلات الصرافة سقفاً محدداً لسعر شراء الدولار بما لا يزيد عن 30 في المئة عن سعره الرسمي.

فالصرافون المرخّصون، وفق حديث النقيب محمود مراد لـ”المدن”، باشروا بتطبيق التعميم بتحديد سعر شراء الدولار عند 1970 ليرة في مقابل 2030 ليرة للمبيع، ولكن تكمن المشكلة في رفض الناس بيع دولاراتهم بسعر 1970 ليرة للدولار، في وقت لا يزال الصرافون غير القانونيين يتلاعبون بسعر الشراء والمبيع، ويتنافسون فيما بينهم في جذب الزبائن.

ولفت مراد إلى أن الصرافين القانونيين سيلتزمون سعر الشراء المحدد في تعميم مصرف لبنان، إلى حين ضبط الأسواق وملاحقة كل من يمارس عمل الصرافة بطريقة غير قانونية.

وبمعزل عن مدى التزام الصرافين القانونيين بسعر شراء الدولار، فإن عدداً كبيراً منهم استمر لليوم الثاني على التوالي بتعليق عمليات الشراء والبيع الدولار، بانتظار ما ستؤول إليه الأمور. بموازاة ذلك، تنشط السوق السوداء لتجارة الدولار في ساعات المساء، عقب إغلاق محال الصرافة أبوابها. إذ يتراوح سعر شراء الدولار بين 2600 و 2650 ليرة.