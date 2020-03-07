لبنان | بعد الأمطار الغزيرة.. إستعدوا الى الحرارة المرتفعة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأحد قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال والداخل. وجاء في النشرة الآتي:
– الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر خلال الأيام المقبلة.
– الطقس المتوقع في لبنان:
– اليوم السبت: قليل الغيوم إجمالا مع إرتفاع طفيف بدرجات الحرارة وتشكل ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية، نحذر من تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن 1600 متر خلال الليل.
– الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال والداخل.
– الإثنين: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع إرتفاع إضافي وملموس بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح أحيانا خاصة جنوب البلاد.
– درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 14 الى 25 درجة. فوق الجبال من 11 الى 21 درجة. في الداخل من 12 الى 24 درجة.
– الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، شمالية الى شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كلم/س.
– الانقشاع: جيد، متوسط على المرتفعات بسبب الضباب.
– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85%.
– حال البحر: منخفض إرتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 17 °م.
– الضغط الجوي:1020HPA أي ما يعادل: 765 ملم زئبق
– ساعة شروق الشمس: 06:01 ساعة غروب الشمس: 17:38
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