لبنان | بعد إصابة لبنانية آتية من بريطانيا بـ”كورونا” اصابات جديدة في منزلها

انتشر عبر تطبيق “واتساب” تسجيل صوتي لسيدة تقول فيه إن المصابة بفيروس كورونا والتي أتت من بريطانيا كانت أقامت حفلا في منزلها بمناسبة عيد ميلاد ابنتها، ودعت إليه أصدقاء ابنتها في المدرسة وامهاتهم.

وأشارت المتحدثة في التسجيل إلى أنه بعد اكتشاف اصابتها بالفيروس سادت حالة من الهلع في المبنى الذي تقتنه إذ أفرغ السكان منازلهم لتعقيمها.

وأفادت معلومات الـ”MTV” إلى أنّ السيّدة اللبنانيّة المصابة بـ”كورونا”، “تلقّت اليوم المزيد من الأخبار السيئة، حيث تبيّن أنّ ابنتها، وهي طفلة، وخادمتها، وهي من الجنسيّة الفيليبينيّة، مصابتان بالفيروس”.

وأضافت أنّ “أفراداً من عائلتها ومن المقرّبين منها خضعوا أيضاً لفحوصات لمعرفة ما إذا كانوا أصيبوا بالفيروس”